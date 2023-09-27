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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕХ
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Место
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1686

Сын: Грибан Иван Ермолаев

Отец ребёнка: Грибан Ермолай Мартынов

Заборье, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1690

Сын: Грибан Антон Ермолаев

Отец ребёнка: Грибан Ермолай Мартынов

Заборье, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1694

Сын: Грибан Петр Ермолаев

Отец ребёнка: Грибан Ермолай Мартынов

Рождение ребёнка
1697

Сын: Грибан Максим Ермолаев

Отец ребёнка: Грибан Ермолай Мартынов

Заборье, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1698

Сын: Грибан Купрей Ермолаев

Отец ребёнка: Грибан Ермолай Мартынов

Заборье, Красногорский муниципальный район, Брянская область
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