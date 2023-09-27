?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1686
Сын: Грибан Иван Ермолаев
Отец ребёнка: Грибан Ермолай Мартынов
Рождение ребёнка
1690
Отец ребёнка: Грибан Ермолай Мартынов
Рождение ребёнка
1694
Сын: Грибан Петр Ермолаев
Отец ребёнка: Грибан Ермолай Мартынов
Рождение ребёнка
1697
Отец ребёнка: Грибан Ермолай Мартынов
Рождение ребёнка
1698
Отец ребёнка: Грибан Ермолай Мартынов