Козусь Лидия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козусь Лидия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.07.1949

Сын: Козусь Петр Иванович

Отец ребёнка: Козусь Иван

Меженики, Стародубский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бочарова Зинаида Ивановна

Отец ребёнка: Козусь Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каменева Лариса Ивановна

Отец ребёнка: Козусь Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козусь Николай Иванович

Отец ребёнка: Козусь Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козусь Сергей Иванович

Отец ребёнка: Козусь Иван

Смерть
Неизвестно
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