Козусь Лидия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.07.1949
Сын: Козусь Петр Иванович
Отец ребёнка: Козусь Иван
Меженики, Стародубский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бочарова Зинаида Ивановна
Отец ребёнка: Козусь Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каменева Лариса Ивановна
Отец ребёнка: Козусь Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Козусь Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Козусь Иван
Смерть
Неизвестно