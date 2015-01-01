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Шаркин Николай

Место рождения

Ярцево, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

16.02.1960

Дата смерти

01.01.2015

Пол

Мужской

Отец

1932 г.р.

Мать

1928 г.р.

Жена

1963 г.р.

Дети

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Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1960

Отец: Шаркин Алексей

Мать: Шаркина Надежда Денисовна

Ярцево, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.05.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шаркина Валентина

Рождение ребёнка
25.01.1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шаркина Валентина

Ярцево, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шаркина Валентина

Смерть
01.01.2015
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