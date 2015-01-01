Шаркин Николай
Место рождения
Дата рождения16.02.1960
Дата смерти01.01.2015
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1960
Отец: Шаркин Алексей
Рождение ребёнка
27.05.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шаркина Валентина
Рождение ребёнка
25.01.1994
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шаркина Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шаркина Валентина
Смерть
01.01.2015