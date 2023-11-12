Сливинская Slivinsky (Янишевская Janishevska) Долицелия Dolicela Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сливинская Slivinsky (Янишевская Janishevska) Долицелия Dolicela Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1865 г.р.

Дети

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.02.1888

Муж: Сливинский Slivinsky Венедикт Benedikt Игнатьевич

Коростышев
Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Сливинский Slivinsky Цезарий (Франциск) Cesar

Отец ребёнка: Сливинский Slivinsky Венедикт Benedikt Игнатьевич

Коростышев
Смерть
Неизвестно
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