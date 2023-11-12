Сливинская Slivinsky (Янишевская Janishevska) Долицелия Dolicela Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.02.1888
Коростышев
Рождение ребёнка
Около 1890
Сын: Сливинский Slivinsky Цезарий (Франциск) Cesar
Отец ребёнка: Сливинский Slivinsky Венедикт Benedikt Игнатьевич
Коростышев
Смерть
Неизвестно