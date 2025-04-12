Лукьянцев Андрей Анатольевич 03.10.1975 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лукьянцев Андрей Анатольевич

Место рождения

Шумный, Чугуевский муниципальный район, Приморский край

Дата рождения

03.10.1975

Пол

Мужской

Отец

1950 г.р.

Мать

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Дети

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Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1975

Отец: Лукьянцев Анатолий Фёдорович

Мать: скрыто настройками приватности

Шумный, Чугуевский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
15.10.1997

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Шумный, Чугуевский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
05.05.2001

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.05.2004

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Шумный, Чугуевский муниципальный район, Приморский край

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