Лукьянцев Андрей Анатольевич
Место рождения
Дата рождения03.10.1975
ПолМужской
Отец
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1975
Отец: Лукьянцев Анатолий Фёдорович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.10.1997
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.05.2001
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.05.2004
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности