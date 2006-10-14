Золотова (Атаманова) Ольга Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.06.1920
Дата смерти14.10.2006
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1949
Рождение ребёнка
1954
Рождение ребёнка
1954
Смерть
14.10.2006
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область