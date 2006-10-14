Золотова (Атаманова) Ольга Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золотова (Атаманова) Ольга Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.1920

Дата смерти

14.10.2006

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Золотов Виталий Иванович

Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Золотов Виталий Иванович

Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Золотов Виталий Иванович

Смерть
14.10.2006
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
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