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Доронин Михаил Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1879

Дата смерти

09.10.1959

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.11.1899

Жена: не указана

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
12.10.1917

Жена: Доронина Евфимия Алексеевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
31.10.1918

Дочь: Антонина Михайловна

Мать ребёнка: Доронина Евфимия Алексеевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
31.05.1928

Сын: Доронин Константин Михайлович

Мать ребёнка: Доронина Евфимия Алексеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
09.10.1959
Похороны
Вычислено ?.10.1959