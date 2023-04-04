Доронин Михаил Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1879
Дата смерти09.10.1959
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.11.1899
Жена: не указана
Бракосочетание
12.10.1917
Рождение ребёнка
31.10.1918
Дочь: Антонина Михайловна
Мать ребёнка: Доронина Евфимия Алексеевна
Рождение ребёнка
31.05.1928
Сын: Доронин Константин Михайлович
Мать ребёнка: Доронина Евфимия Алексеевна
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
09.10.1959
Похороны
Вычислено ?.10.1959