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Кусов Владимир Петрович

Место рождения

Омск, город Омск, Омская область

Дата рождения

26.09.1934

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1934

Отец: Кусов Петр Спиридонович

Мать: Чучукова Анна Сидоровна

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
19.08.1957

Сын: Кусов Олег Владимирович

Мать ребёнка: Кусова Светлана Сергеевна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кусова Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Кусова Светлана Сергеевна

Смерть
Неизвестно