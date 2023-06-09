Кусов Владимир Петрович
Место рождения
Дата рождения26.09.1934
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1934
Отец: Кусов Петр Спиридонович
Мать: Чучукова Анна Сидоровна
Рождение ребёнка
19.08.1957
Мать ребёнка: Кусова Светлана Сергеевна
Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кусова Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Кусова Светлана Сергеевна
Смерть
Неизвестно