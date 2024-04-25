Параскева Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1780
Сын: Иван Емельянович Ст.
Отец ребёнка: Емельян Иванович
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Авдотья Емельяновна
Отец ребёнка: Емельян Иванович
Рождение ребёнка
1788
Сын: Иван Емельянович Мл.
Отец ребёнка: Емельян Иванович
Рождение ребёнка
1790
Сын: Григорий Емельянович
Отец ребёнка: Емельян Иванович
Рождение ребёнка
1793
Сын: Никита Емельянович
Отец ребёнка: Емельян Иванович
Рождение ребёнка
1794
Сын: Семен Емельянович
Отец ребёнка: Емельян Иванович
Смерть
Неизвестно