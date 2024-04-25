Параскева Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параскева Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1780

Сын: Иван Емельянович Ст.

Отец ребёнка: Емельян Иванович

Носово, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Авдотья Емельяновна

Отец ребёнка: Емельян Иванович

Носово, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Иван Емельянович Мл.

Отец ребёнка: Емельян Иванович

Носово, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Григорий Емельянович

Отец ребёнка: Емельян Иванович

Носово, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Никита Емельянович

Отец ребёнка: Емельян Иванович

Носово, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Семен Емельянович

Отец ребёнка: Емельян Иванович

Носово, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно

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