Юракова (Шестова) Нина
Место рожденияпоселок Товарковский Богородицкий район
Дата рождения11.10.1932
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1932
Отец: Шестов Василий
Мать: Шестова Арина
поселок Товарковский Богородицкий район
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Юраков Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Юраков Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Юраков Виктор
Смерть
Неизвестно