Юракова (Шестова) Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юракова (Шестова) Нина

Место рождения

поселок Товарковский Богородицкий район

Дата рождения

11.10.1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1906 г.р.

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1932

Отец: Шестов Василий

Мать: Шестова Арина

поселок Товарковский Богородицкий район
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юраков Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юраков Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юраков Виктор

Смерть
Неизвестно
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