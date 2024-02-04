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Ковалев Иван Акимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ковалев Аким

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Домникова Галина Ивановна

Мать ребёнка: Ковалева Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ковалева Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Ковалева Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ковалева Лидия Ивановна

Мать ребёнка: Ковалева Прасковья

Смерть
Неизвестно

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