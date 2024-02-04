Ковалев Иван Акимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ковалев Аким
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Домникова Галина Ивановна
Мать ребёнка: Ковалева Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ковалева Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Ковалева Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ковалева Лидия Ивановна
Мать ребёнка: Ковалева Прасковья
Смерть
Неизвестно