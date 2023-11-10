Чмыхал Елизавета Данииловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.02.1923
Дата смерти31.07.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1923
Рождение ребёнка
04.02.1955
Дочь: Процюк Любовь Степановна
Отец ребёнка: Чмыхал Степан Андреевич
Рождение ребёнка
08.04.1957
Сын: Чмыхал Алексей Степанович
Отец ребёнка: Чмыхал Степан Андреевич
Рождение ребёнка
14.05.1961
Отец ребёнка: Чмыхал Степан Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.07.1990