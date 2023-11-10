Чмыхал Елизавета Данииловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чмыхал Елизавета Данииловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.02.1923

Дата смерти

31.07.1990

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1923

Отец: Кравчук Даниил Евдокимович

Мать: Кравчук Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
04.02.1955

Дочь: Процюк Любовь Степановна

Отец ребёнка: Чмыхал Степан Андреевич

Рождение ребёнка
08.04.1957

Сын: Чмыхал Алексей Степанович

Отец ребёнка: Чмыхал Степан Андреевич

Рождение ребёнка
14.05.1961

Сын: Чмыхал Степан Степанович

Отец ребёнка: Чмыхал Степан Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чмыхал Степан Андреевич

Смерть
31.07.1990
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