Хазанова ((Шаповал)) Неонела (Нина) Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хазанова ((Шаповал)) Неонела (Нина) Захаровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шаповал Захар Иванович

Мать: Шаповалова Анастасия Назаровна

Рождение ребёнка
01.02.1959

Дочь: Елена Генадьевна

Отец ребёнка: Хазанов Генадий Исаевич

Зуя, Белогорский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
20.07.1966

Сын: Хазанов Сергей Генадьевич

Отец ребёнка: Хазанов Генадий Исаевич

Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хазанов Генадий Исаевич