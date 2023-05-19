Хазанова ((Шаповал)) Неонела (Нина) Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.02.1959
Дочь: Елена Генадьевна
Отец ребёнка: Хазанов Генадий Исаевич
Зуя, Белогорский муниципальный район, Республика Крым
Рождение ребёнка
20.07.1966
Сын: Хазанов Сергей Генадьевич
Отец ребёнка: Хазанов Генадий Исаевич
Симферополь, Симферополь, Республика Крым
Бракосочетание
Неизвестно