Талдыкин Федор Ульянович
Место рождения
Дата рождения1782
Дата смерти1830
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: Талдыкин Ульян
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1805
Мать ребёнка: Талдыкина Анастасия Терентьевна
Рождение ребёнка
1813
Сын: Талдыкин Дмитрий Федорович
Мать ребёнка: Талдыкина Анастасия Терентьевна
Рождение ребёнка
1816
Мать ребёнка: Талдыкина Анастасия Терентьевна
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Талдыкина Татьяна Федоровна
Мать ребёнка: Талдыкина Анастасия Терентьевна
Рождение ребёнка
1825
Сын: Талдыкин Адриан Федорович
Мать ребёнка: Талдыкина Анастасия Терентьевна
Рождение ребёнка
1829
Сын: Талдыкин Василий Федорович
Мать ребёнка: Талдыкина Анастасия Терентьевна
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Талдыкина Мария Федоровна
Мать ребёнка: Талдыкина Анастасия Терентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1830