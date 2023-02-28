Талдыкин Федор Ульянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Талдыкин Федор Ульянович

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Место рождения

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1782

Дата смерти

1830

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Талдыкин Ульян

Мать: не указана

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Талдыкин Федор Федорович

Мать ребёнка: Талдыкина Анастасия Терентьевна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Талдыкин Дмитрий Федорович

Мать ребёнка: Талдыкина Анастасия Терентьевна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Талдыкин Илья Федорович

Мать ребёнка: Талдыкина Анастасия Терентьевна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Талдыкина Татьяна Федоровна

Мать ребёнка: Талдыкина Анастасия Терентьевна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Талдыкин Адриан Федорович

Мать ребёнка: Талдыкина Анастасия Терентьевна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Талдыкин Василий Федорович

Мать ребёнка: Талдыкина Анастасия Терентьевна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Талдыкина Мария Федоровна

Мать ребёнка: Талдыкина Анастасия Терентьевна

Рамонь, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Талдыкина Анастасия Терентьевна

Смерть
1830
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