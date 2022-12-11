Гордеев Дмитрий Геннадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.08.1968
Дата смерти11.12.2022
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1968
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.03.2014
Сын: Гордеев Гордей Дмитриевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
11.12.2022