Гордеев Дмитрий Геннадьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГордеев Дмитрий Геннадьевич

Гордеев Дмитрий Геннадьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.08.1968

Дата смерти

11.12.2022

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1968

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.03.2014

Сын: Гордеев Гордей Дмитриевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
11.12.2022