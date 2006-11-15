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Степанов Евгений Иванович
Степанов Евгений Иванович
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Место рождения
Барнаул
, город Барнаул, Алтайский край
Дата рождения
15.11.2006
Пол
Мужской
Отец
Степанов Иван Олегович
Мать
Балязина Яна Константиновна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.2006
Отец:
Степанов Иван Олегович
Мать:
Балязина Яна Константиновна
Барнаул
, город Барнаул, Алтайский край
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