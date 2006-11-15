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Степанов Евгений Иванович

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Место рождения

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край

Дата рождения

15.11.2006

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.2006

Отец: Степанов Иван Олегович

Мать: Балязина Яна Константиновна

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край