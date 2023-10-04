Собянина Таисья Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.12.1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1972
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.09.1993
Отец ребёнка: Собянин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
08.10.2004
Дочь: Собянина Олеся Михайловна
Отец ребёнка: Собянин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Собянин Михаил Иванович