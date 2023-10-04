Собянина Таисья Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Собянина Таисья Евгеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.12.1972

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1993 г.р.
2004 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1972

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.09.1993

Сын: Собянин Павел Михайлович

Отец ребёнка: Собянин Михаил Иванович

Рождение ребёнка
08.10.2004

Дочь: Собянина Олеся Михайловна

Отец ребёнка: Собянин Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Собянин Михаил Иванович

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