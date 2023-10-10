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Посников Иван Дмитриевич

Место рождения

Углич, Угличский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Около 1718

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1726 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1718

Отец: не указан

Мать: не указана

Углич, Угличский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
С 1733
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО,фонд24,оп1,дело1502,55 оборот
Рождение ребёнка
Около 1748

Дочь: Посникова Аграфена Ивановна

Мать ребёнка: Посникова Авдотья Тимофеевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО,фонд24,оп1,дело1502,55 оборот
Рождение ребёнка
Около 1749

Дочь: Посникова Парасковья Ивановна

Мать ребёнка: Посникова Авдотья Тимофеевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО,фонд24,оп1,дело1502,55 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Посникова Авдотья Тимофеевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО,фонд24,оп1,дело1502,55 оборот
Смерть
Неизвестно
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