Посников Иван Дмитриевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1718
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1718
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1733
ГАСО,фонд24,оп1,дело1502,55 оборот
Рождение ребёнка
Около 1748
Дочь: Посникова Аграфена Ивановна
Мать ребёнка: Посникова Авдотья Тимофеевна
ГАСО,фонд24,оп1,дело1502,55 оборот
Рождение ребёнка
Около 1749
Дочь: Посникова Парасковья Ивановна
Мать ребёнка: Посникова Авдотья Тимофеевна
ГАСО,фонд24,оп1,дело1502,55 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО,фонд24,оп1,дело1502,55 оборот
Смерть
Неизвестно