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Глебов Николай Михайлович
Глебов Николай Михайлович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Глебов Михаил Петрович
1789 г.р.
Мать
Новосильцева (Новосильцова) Анастасия Петровна
1796 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Глебов Михаил Петрович
Мать:
Новосильцева Анастасия Петровна
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