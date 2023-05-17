Букреева Феодосия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБукреева Феодосия

Букреева Феодосия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1851 г.р.

Дети

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1874

Сын: Букреев Никифор Левонов

Отец ребёнка: Букреев Левон

Рождение ребёнка
1877

Сын: Букреев Прокофий Левонов

Отец ребёнка: Букреев Левон

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Анна Левонова

Отец ребёнка: Букреев Левон

Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Букреев Левон

Место жительства
Неизвестно
Бешпагир, Грачёвский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно