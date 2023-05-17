Букреева Феодосия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1874
Отец ребёнка: Букреев Левон
Рождение ребёнка
1877
Отец ребёнка: Букреев Левон
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Анна Левонова
Отец ребёнка: Букреев Левон
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Букреев Левон
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно