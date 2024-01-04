Кравченко Тимофей Васильевич
Место рождения
Дата рождения21.01.1895 ст.
Дата смертиПосле 1915
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1895 ст.
«Свидетельство за №835353 выдано 17 \\ I - 51 г.»
Крещение
22.01.1895 ст.
Рождение ребёнка
02.12.1913 ст.
Дочь: Варвара Тимофеевна
Мать ребёнка: Кравченко Анна Иванова
Рождение ребёнка
24.12.1915 ст.
Сын: Кравченко Данил Тимофеевич
Мать ребёнка: Кравченко Анна Иванова
Выдано гербовое свидетельство.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кравченко Анна Иванова
Смерть
После 1915