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Кравченко Тимофей Васильевич

Место рождения

Хильчичи, Сумська область

Дата рождения

21.01.1895 ст.

Дата смерти

После 1915

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1895 ст.

Отец: Кравченок Василий Михайлович

Мать: Кравченок Марина Никитина

Хильчичи, Сумська область
«Свидетельство за №835353 выдано 17 \\ I - 51 г.»
Крещение
22.01.1895 ст.
Хильчичи, Сумська область
Рождение ребёнка
02.12.1913 ст.

Дочь: Варвара Тимофеевна

Мать ребёнка: Кравченко Анна Иванова

Хильчичи, Сумська область
Рождение ребёнка
24.12.1915 ст.

Сын: Кравченко Данил Тимофеевич

Мать ребёнка: Кравченко Анна Иванова

Хильчичи, Сумська область
Выдано гербовое свидетельство.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кравченко Анна Иванова

Смерть
После 1915
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