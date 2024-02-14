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Бадижамал

Место рождения

д.Чембилей,Курмышского уезда,Симбирской губернии

Дата рождения

Около 1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1776 г.р.

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хатямовъ Имаметдин

Отец ребёнка: Ибраев Хатям R-M198

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хатямовъ Камалетдин

Отец ребёнка: Ибраев Хатям R-M198

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ибраев Хатям R-M198

Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Хатямовъ Мухаметюнисъ Арх

Отец ребёнка: Ибраев Хатям R-M198

Рождение ребёнка
1810

Дочь: (Хатямова) Мухись

Отец ребёнка: Ибраев Хатям R-M198

Смерть
Неизвестно

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