Бадижамал
Место рожденияд.Чембилей,Курмышского уезда,Симбирской губернии
Дата рожденияОколо 1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хатямовъ Имаметдин
Отец ребёнка: Ибраев Хатям R-M198
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хатямовъ Камалетдин
Отец ребёнка: Ибраев Хатям R-M198
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ибраев Хатям R-M198
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Хатямовъ Мухаметюнисъ Арх
Отец ребёнка: Ибраев Хатям R-M198
Рождение ребёнка
1810
Дочь: (Хатямова) Мухись
Отец ребёнка: Ибраев Хатям R-M198
Смерть
Неизвестно