Китаева (Матова) Надежда Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Китаева (Матова) Надежда Николаевна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

08.12.1883

Дата смерти

1960

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1883

Отец: Матов Николай Алексеевич

Мать: Матова (Печенева) Анна Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Сретенский сорок Церковь св. Николая Чудотворца в Дербенском https://yandex.ru/archive/catalog/7f043376-e732-483e-a4ee-0135b54e657a/161
Бракосочетание
После 1911

Муж: Китаев Михаил Федорович

в 1911 была крестной у дочери брата Юрия Николаевича (дворянская дочь, девица)
Рождение ребёнка
1920

Сын: Китаев Глеб Михайлович

Отец ребёнка: Китаев Михаил Федорович

Клишино, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
После революции М.Ф.Китаев с женой, спасаясь от голода, переезжает в Клишино. Там у них в 1920 году родился сын Глеб. В его свидетельстве о рождении, написанном на небольшой бумажке, написано – «родил... Показать все
Смерть
1960
Москва, город федерального значения Москва

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