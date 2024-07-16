Китаева (Матова) Надежда Николаевна
Место рождения
Дата рождения08.12.1883
Дата смерти1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1883
Сретенский сорок Церковь св. Николая Чудотворца в Дербенском https://yandex.ru/archive/catalog/7f043376-e732-483e-a4ee-0135b54e657a/161
Бракосочетание
После 1911
в 1911 была крестной у дочери брата Юрия Николаевича (дворянская дочь, девица)
Рождение ребёнка
1920
Отец ребёнка: Китаев Михаил Федорович
Клишино, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
После революции М.Ф.Китаев с женой, спасаясь от голода, переезжает в Клишино. Там у них в 1920 году родился сын Глеб. В его свидетельстве о рождении, написанном на небольшой бумажке, написано – «родил... Показать все
Смерть
1960