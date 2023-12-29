Тихомирова Фёдор Евдокимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихомирова Фёдор Евдокимович

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Место рождения

Москва, Российская Империя

Дата рождения

1843

Дата смерти

После 1900

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, Российская Империя
Бракосочетание
Около 1870

Жена: Тихомирова Елена Дмитриевна

Рождение ребёнка
19.07.1882

Дочь: Елизавета Фёдоровна

Мать ребёнка: Тихомирова Елена Дмитриевна

Москва, Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
учитель
Смерть
После 1900
Митава, Курляндская Губерния Российская Империя
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