Тихомирова Фёдор Евдокимович
Место рожденияМосква, Российская Империя
Дата рождения1843
Дата смертиПосле 1900
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: не указан
Мать: не указана
Москва, Российская Империя
Бракосочетание
Около 1870
Рождение ребёнка
19.07.1882
Дочь: Елизавета Фёдоровна
Мать ребёнка: Тихомирова Елена Дмитриевна
Москва, Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
учитель
Смерть
После 1900
Митава, Курляндская Губерния Российская Империя