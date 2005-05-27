Мартемьянов Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.08.1928
Дата смерти27.05.2005
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.02.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мартемьянова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
18.01.1970
Сын: Мартемьянов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Мартемьянова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мартемьянова Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Мартемьянова Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.05.2005