Мартемьянов Василий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартемьянов Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.08.1928

Дата смерти

27.05.2005

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1926 г.р.

Дети

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.02.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мартемьянова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
18.01.1970

Сын: Мартемьянов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Мартемьянова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мартемьянова Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Мартемьянова Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мартемьянова Анна Ивановна

Смерть
27.05.2005
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