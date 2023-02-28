Валиуллин Хуснулла Валиуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валиуллин Хуснулла Валиуллович

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Место рождения

Богатые Сабы, Сабинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

28.02.1914

Дата смерти

24.09.1993

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Богатые Сабы, Сабинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
24.09.1993
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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