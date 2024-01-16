Головин (Golovin) Гурьян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головин (Golovin) Гурьян

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1913

Сын: Головин (golovin) Дмитрий Гурьянович

Мать ребёнка: не указана

Можарка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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