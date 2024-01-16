Головин (Golovin) Гурьян
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1913
Сын: Головин (golovin) Дмитрий Гурьянович
Мать ребёнка: не указана
Можарка, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно