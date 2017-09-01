Рашитов Марс Хасанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1929
Дата смерти01.09.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1929
Отец: Рашитов Хасан Идрисович
Мать: Рашитова Минслу Закиевна
Рождение ребёнка
27.12.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рашитова Нажия
д. Уруссу Ютазинского района Республики Татарста
Рождение ребёнка
18.10.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рашитова Нажия
д. Уруссу Ютазинского района Республики Татарстан
Смерть
01.09.2017
Альметьевск, Чехова, 40 кв 7
Рак кожи
Похороны
Неизвестно
Альметьевск, Бигашево