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Рашитов Марс Хасанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1929

Дата смерти

01.09.2017

Пол

Мужской

Отец

1901 г.р.

Мать

1906 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1929

Отец: Рашитов Хасан Идрисович

Мать: Рашитова Минслу Закиевна

Рождение ребёнка
27.12.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рашитова Нажия

д. Уруссу Ютазинского района Республики Татарста
Рождение ребёнка
18.10.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рашитова Нажия

д. Уруссу Ютазинского района Республики Татарстан
Смерть
01.09.2017
Альметьевск, Чехова, 40 кв 7
Рак кожи
Похороны
Неизвестно
Альметьевск, Бигашево
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