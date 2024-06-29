Ихласова Зина (Васика) Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1937
Дата смерти21.06.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Отец: Жакитов Нугман
Мать: Жакитова Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1957
Сын: Ихласов Михаил Шапкатович
Отец ребёнка: Ихласов Шапкат Хасенович
Рождение ребёнка
1959
Дочь: Килибаева Алла
Отец ребёнка: Ихласов Шапкат Хасенович
Рождение ребёнка
24.10.1961
Дочь: Распекова Светлана Шапкатовна
Отец ребёнка: Ихласов Шапкат Хасенович
Рождение ребёнка
31.10.1963
Сын: Ихласов Анатолий
Отец ребёнка: Ихласов Шапкат Хасенович
Рождение ребёнка
29.04.1969
Дочь: Джаполакова Гуля
Отец ребёнка: Ихласов Шапкат Хасенович
Рождение ребёнка
24.09.1972
Дочь: Хайрулинова (Ихласова) Любовь (Сауле) Шапкатовна
Отец ребёнка: Ихласов Шапкат Хасенович
Рождение ребёнка
21.12.1973
Дочь: Медянцева Камажай
Отец ребёнка: Ихласов Шапкат Хасенович
Смерть
21.06.1991