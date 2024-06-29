Ихласова Зина (Васика) Николаевна 1937 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиИхласова Зина (Васика) Николаевна

Ихласова Зина (Васика) Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1937

Дата смерти

21.06.1991

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Жакитов Нугман

Мать: Жакитова Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ихласов Шапкат Хасенович

Рождение ребёнка
1957

Сын: Ихласов Михаил Шапкатович

Отец ребёнка: Ихласов Шапкат Хасенович

Рождение ребёнка
1959

Дочь: Килибаева Алла

Отец ребёнка: Ихласов Шапкат Хасенович

Рождение ребёнка
24.10.1961

Дочь: Распекова Светлана Шапкатовна

Отец ребёнка: Ихласов Шапкат Хасенович

Рождение ребёнка
31.10.1963

Сын: Ихласов Анатолий

Отец ребёнка: Ихласов Шапкат Хасенович

Рождение ребёнка
29.04.1969

Дочь: Джаполакова Гуля

Отец ребёнка: Ихласов Шапкат Хасенович

Рождение ребёнка
24.09.1972

Дочь: Хайрулинова (Ихласова) Любовь (Сауле) Шапкатовна

Отец ребёнка: Ихласов Шапкат Хасенович

Рождение ребёнка
21.12.1973

Дочь: Медянцева Камажай

Отец ребёнка: Ихласов Шапкат Хасенович

Смерть
21.06.1991

Мы используем куки для улучшения работы сайта.