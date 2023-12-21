Журбина Авдотья Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журбина Авдотья Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Журбин Михаил Ефимович

Отец ребёнка: Журбин Ефим Егоров(ич)

Марково, Благовещенский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Журбин Петр Ефимович

Отец ребёнка: Журбин Ефим Егоров(ич)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Журбин Яков Ефимович

Отец ребёнка: Журбин Ефим Егоров(ич)

Марково, Благовещенский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Журбин Иван Ефимович

Отец ребёнка: Журбин Ефим Егоров(ич)

Марково, Благовещенский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Журбин Кирилл Ефимович

Отец ребёнка: Журбин Ефим Егоров(ич)

Марково, Благовещенский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Журбин Иларион Ефимович

Отец ребёнка: Журбин Ефим Егоров(ич)

Сокрутовка, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Журбина Агафья Ефимовна

Отец ребёнка: Журбин Ефим Егоров(ич)

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