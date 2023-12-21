Журбина Авдотья Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1837
Отец ребёнка: Журбин Ефим Егоров(ич)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Журбин Петр Ефимович
Отец ребёнка: Журбин Ефим Егоров(ич)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Журбин Яков Ефимович
Отец ребёнка: Журбин Ефим Егоров(ич)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Журбин Иван Ефимович
Отец ребёнка: Журбин Ефим Егоров(ич)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Журбин Ефим Егоров(ич)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Журбин Ефим Егоров(ич)
Сокрутовка, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Журбина Агафья Ефимовна
Отец ребёнка: Журбин Ефим Егоров(ич)