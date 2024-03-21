Коновалова Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.04.1968
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1968
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.04.1999
Дочь: Коновалова Алиса Алексеевна
Отец ребёнка: Коновалов Алексей Дмитриевич
Рождение ребёнка
05.06.2007
Дочь: Коновалова Юлия Алексеевна
Отец ребёнка: Коновалов Алексей Дмитриевич