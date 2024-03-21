Коновалова Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалова Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.04.1968

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1968

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коновалов Алексей Дмитриевич

Рождение ребёнка
09.04.1999

Дочь: Коновалова Алиса Алексеевна

Отец ребёнка: Коновалов Алексей Дмитриевич

Рождение ребёнка
05.06.2007

Дочь: Коновалова Юлия Алексеевна

Отец ребёнка: Коновалов Алексей Дмитриевич

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