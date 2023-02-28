Тимофеев Александр Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофеев Александр Игнатьевич

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Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

12.03.1881

Дата смерти

28.08.1929

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1904 по 1909
Оса, Осинский муниципальный район, Пермский край
Место жительства
С 1909 по 1918
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1918 по 1920
Томск, город Томск, Томская область
Место жительства
С 1920
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
28.08.1929
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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