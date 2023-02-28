Тимофеев Александр Игнатьевич
Место рождения
Дата рождения12.03.1881
Дата смерти28.08.1929
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1904 по 1909
Оса, Осинский муниципальный район, Пермский край
Место жительства
С 1909 по 1918
Место жительства
С 1918 по 1920
Томск, город Томск, Томская область
Место жительства
С 1920
Смерть
28.08.1929