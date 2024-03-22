Rasamacho / Rosman Abraham Rasamacho / Rosman/
Место рожденияStarye Dorogi, Belarus
Дата рождения05.09.1897
Дата смерти02.02.1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Gorelik) Frada / Freida
Рождение ребёнка
19.06.1923
Сын: Rosman David N
Мать ребёнка: (Gorelik) Frada / Freida
Рождение ребёнка
07.08.1927
Сын: Rosman Morris
Мать ребёнка: (Gorelik) Frada / Freida
Рождение ребёнка
09.09.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Gorelik) Frada / Freida
Смерть
02.02.1984