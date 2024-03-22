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Rasamacho / Rosman Abraham Rasamacho / Rosman/

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Место рождения

Starye Dorogi, Belarus

Дата рождения

05.09.1897

Дата смерти

02.02.1984

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1900 г.р.

Дети

1923 г.р.
1927 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Gorelik) Frada / Freida

Рождение ребёнка
19.06.1923

Сын: Rosman David N

Мать ребёнка: (Gorelik) Frada / Freida

Рождение ребёнка
07.08.1927

Сын: Rosman Morris

Мать ребёнка: (Gorelik) Frada / Freida

Рождение ребёнка
09.09.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Gorelik) Frada / Freida

Смерть
02.02.1984

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