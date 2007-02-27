Стародубцева Агния Николаевна
Место рожденияРоссия Кировская область котельничский район деревня Филаты
Дата рождения18.01.1919
Дата смерти27.02.2007
ПолЖенский
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1919
Отец: Стародубцев Николай Прокопьевич
Мать: Ульяна
Россия Кировская область котельничский район деревня Филаты
Рождение ребёнка
07.07.1949
Отец ребёнка: Мулин Михаил Сергеевич
Рождение ребёнка
20.05.1954
Дочь: Мулина Людмила Михайловна
Отец ребёнка: Мулин Михаил Сергеевич
Кормино
Рождение ребёнка
08.05.1957
Отец ребёнка: Мулин Михаил Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мулин Михаил Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мулин Михаил Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мулина Лидия Михайловна
Отец ребёнка: Мулин Михаил Сергеевич
Смерть
27.02.2007