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Стародубцева Агния Николаевна

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Место рождения

Россия Кировская область котельничский район деревня Филаты

Дата рождения

18.01.1919

Дата смерти

27.02.2007

Пол

Женский

Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1919

Отец: Стародубцев Николай Прокопьевич

Мать: Ульяна

Россия Кировская область котельничский район деревня Филаты
Рождение ребёнка
07.07.1949

Сын: Мулин Иван Михайлович

Отец ребёнка: Мулин Михаил Сергеевич

Рождение ребёнка
20.05.1954

Дочь: Мулина Людмила Михайловна

Отец ребёнка: Мулин Михаил Сергеевич

Кормино
Рождение ребёнка
08.05.1957

Сын: Мулин Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Мулин Михаил Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мулин Павел Михайлович

Отец ребёнка: Мулин Михаил Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мулин Николай Михайлович

Отец ребёнка: Мулин Михаил Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мулин Михаил Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мулина Лидия Михайловна

Отец ребёнка: Мулин Михаил Сергеевич

Смерть
27.02.2007
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