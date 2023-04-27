von Altena-Berg (von Altena-Berg) Oda
Место рожденияAltena, Germany
Дата рожденияОколо 1150
Дата смертиОколо 1232
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1150
Отец: не указан
Мать: не указана
Altena, Germany
Рождение ребёнка
Около 1174
Дочь: Von Lippe Oda
Отец ребёнка: Von Tecklenburg Simon
Tecklenburg, Germany
Бракосочетание
Около 1175
Рождение ребёнка
Около 1184
Сын: Von Tecklenburg Otto Graf
Отец ребёнка: Von Tecklenburg Simon
Germany
Рождение ребёнка
Около 1202
Дочь: Tecklenburg Eilika von
Отец ребёнка: Von Tecklenburg Simon
Germany
Смерть
Около 1232
Tecklenburg, Germany