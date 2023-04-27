von Altena-Berg (von Altena-Berg) Oda — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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von Altena-Berg (von Altena-Berg) Oda

Место рождения

Altena, Germany

Дата рождения

Около 1150

Дата смерти

Около 1232

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1148 г.р.

Дети

Около 1174 г.р.
Около 1184 г.р.
Около 1202 г.р.

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1150

Отец: не указан

Мать: не указана

Altena, Germany
Рождение ребёнка
Около 1174

Дочь: Von Lippe Oda

Отец ребёнка: Von Tecklenburg Simon

Tecklenburg, Germany
Бракосочетание
Около 1175

Муж: Von Tecklenburg Simon

Рождение ребёнка
Около 1184

Сын: Von Tecklenburg Otto Graf

Отец ребёнка: Von Tecklenburg Simon

Germany
Рождение ребёнка
Около 1202

Дочь: Tecklenburg Eilika von

Отец ребёнка: Von Tecklenburg Simon

Germany
Смерть
Около 1232
Tecklenburg, Germany