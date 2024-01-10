Манаева (М-Зарифова) Сабира — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манаева (М-Зарифова) Сабира

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.05.1903

Сын: Манаев Сафиулла Нигаметуллин

Отец ребёнка: Манаев Нигаметулла Хисметуллин

Рождение ребёнка
08.11.1906

Сын: Манаев Гали Нигаметуллин

Отец ребёнка: Манаев Нигаметулла Хисметуллин

Рождение ребёнка
07.08.1910

Сын: Манаев Минигазис Нигаметуллин

Отец ребёнка: Манаев Нигаметулла Хисметуллин

Рождение ребёнка
23.03.1912

Сын: Манаев Минигали Нигаметуллин

Отец ребёнка: Манаев Нигаметулла Хисметуллин

Рождение ребёнка
10.07.1918

Сын: Манаев Минивали Нигаметуллин

Отец ребёнка: Манаев Нигаметулла Хисметуллин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Манаев Нигаметулла Хисметуллин

Место жительства
Неизвестно
Буриказганово, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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