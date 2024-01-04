Коростелёв Владимир Сергеевич
Место рождения
Дата рождения06.05.1973
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1973
Бракосочетание
24.01.1998
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.02.2005
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
29.12.2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности