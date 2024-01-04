Коростелёв Владимир Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоростелёв Владимир Сергеевич

Коростелёв Владимир Сергеевич

avatar

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

06.05.1973

Пол

Мужской

Отец

1948 г.р.

Мать

1950 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.05.1973

Отец: Коростелёв Сергей Владимирович

Мать: Коростелёва Томара Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
24.01.1998

Жена: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
05.02.2005

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.12.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close