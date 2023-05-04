Юдина Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.07.1990
Дочь: Кривых Маргарита Вячеславовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
16.05.1997
Дочь: Сычева Елизавета Евгеньевна
Отец ребёнка: Сычев Евгений Владимирович
Рождение ребёнка
09.07.1999
Дочь: Сычева Анна Евгеньевна
Отец ребёнка: Сычев Евгений Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сычева Милана Евгеньевна
Отец ребёнка: Сычев Евгений Владимирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Сычев Евгений Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно