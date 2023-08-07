Наталья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1789 г.р.

Дети

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Настасья Сергеевна

Отец ребёнка: Сергей Филиппович

Рождение ребёнка
1822

Сын: Дмитрий Сергеевич

Отец ребёнка: Сергей Филиппович

Рождение ребёнка
1832

Сын: Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Сергей Филиппович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергей Филиппович

Место жительства
Неизвестно
Зименки сельцо Муромского уезда
Смерть
Неизвестно
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