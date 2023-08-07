Наталья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Настасья Сергеевна
Отец ребёнка: Сергей Филиппович
Рождение ребёнка
1822
Сын: Дмитрий Сергеевич
Отец ребёнка: Сергей Филиппович
Рождение ребёнка
1832
Сын: Иван Сергеевич
Отец ребёнка: Сергей Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сергей Филиппович
Место жительства
Неизвестно
Зименки сельцо Муромского уезда
Смерть
Неизвестно