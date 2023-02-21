Посаженников Кирил Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПосаженников Кирил Тимофеевич

Посаженников Кирил Тимофеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Посаженников Тимофей Гаврилович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1674

Сын: Посаженников Иван Кирилович

Мать ребёнка: Посаженникова Матрена Ивановна

Рождение ребёнка
1684

Сын: Посаженников Осип Кирилович

Мать ребёнка: Посаженникова Матрена Ивановна

Рождение ребёнка
1694

Сын: Посаженников Емельян Кирилович

Мать ребёнка: Посаженникова Матрена Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Архиерейской Клековской вотчины, деревня Посеженниковых
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close