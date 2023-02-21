Посаженников Кирил Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Посаженников Тимофей Гаврилович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1674
Сын: Посаженников Иван Кирилович
Мать ребёнка: Посаженникова Матрена Ивановна
Рождение ребёнка
1684
Сын: Посаженников Осип Кирилович
Мать ребёнка: Посаженникова Матрена Ивановна
Рождение ребёнка
1694
Сын: Посаженников Емельян Кирилович
Мать ребёнка: Посаженникова Матрена Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Архиерейской Клековской вотчины, деревня Посеженниковых
Смерть
Неизвестно