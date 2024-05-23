Малахова Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пётр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Малахов Евдоким Платонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Малахов Евдоким Платонович
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Малинова (Малахова) Матрёна Евдокимовна
Отец ребёнка: Малахов Евдоким Платонович
Рождение ребёнка
23.07.1904 ст.
Отец ребёнка: Малахов Евдоким Платонович
Смерть
Неизвестно