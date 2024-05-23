Малахова Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малахова Анна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

1892 г.р.
1904 г.р.
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Добавил:

мЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пётр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Малахов Евдоким Платонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Малахов Евдоким Платонович

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Малинова (Малахова) Матрёна Евдокимовна

Отец ребёнка: Малахов Евдоким Платонович

Новая Карьга, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
23.07.1904 ст.

Сын: Малахов Иван Евдокимович

Отец ребёнка: Малахов Евдоким Платонович

Новая Карьга, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно

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