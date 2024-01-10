Кайбула
Место рожденияд.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Дата рожденияОколо 1620
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1620
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
1653
Сын: Кайбулин Яналей
Мать ребёнка: не указана
д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Смерть
Неизвестно