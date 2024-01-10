Кайбула — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кайбула

Место рождения

д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.

Дата рождения

Около 1620

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1620

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
1653

Сын: Кайбулин Яналей

Мать ребёнка: не указана

д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Смерть
Неизвестно
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