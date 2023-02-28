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Анастасия Андреевна

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Место рождения

Обухово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1831

Дата смерти

27.06.1897

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Обухово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
04.02.1851

Муж: Андриан Михайлович

Рождение ребёнка
1853

Сын: Михайлов Александр Андрианович

Отец ребёнка: Андриан Михайлович

Рождение ребёнка
18.06.1860

Сын: Михайлов Иван Андрианович

Отец ребёнка: Андриан Михайлович

Обросово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.08.1861

Дочь: Анфиса Андриановна

Отец ребёнка: Андриан Михайлович

Обросово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
31.05.1864 ст.

Сын: Михайлов Павел Андрианович

Отец ребёнка: Андриан Михайлович

Рождение ребёнка
07.06.1867

Сын: Андрианов Василий Андрианович

Отец ребёнка: Андриан Михайлович

Обросово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.11.1870

Сын: Андрианов Михаил Андрианович

Отец ребёнка: Андриан Михайлович

Обросово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
?.06.1873

Сын: Михайлов Андрей Андрианович

Отец ребёнка: Андриан Михайлович

Обросово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
27.06.1897
Обросово, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
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