Анастасия Андреевна
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смерти27.06.1897
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.02.1851
Муж: Андриан Михайлович
Рождение ребёнка
1853
Сын: Михайлов Александр Андрианович
Отец ребёнка: Андриан Михайлович
Рождение ребёнка
18.06.1860
Сын: Михайлов Иван Андрианович
Отец ребёнка: Андриан Михайлович
Рождение ребёнка
15.08.1861
Дочь: Анфиса Андриановна
Отец ребёнка: Андриан Михайлович
Рождение ребёнка
31.05.1864 ст.
Сын: Михайлов Павел Андрианович
Отец ребёнка: Андриан Михайлович
Рождение ребёнка
07.06.1867
Сын: Андрианов Василий Андрианович
Отец ребёнка: Андриан Михайлович
Рождение ребёнка
01.11.1870
Сын: Андрианов Михаил Андрианович
Отец ребёнка: Андриан Михайлович
Рождение ребёнка
?.06.1873
Сын: Михайлов Андрей Андрианович
Отец ребёнка: Андриан Михайлович
Смерть
27.06.1897