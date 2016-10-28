Трушкин Сергей Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.04.1968
Дата смерти28.10.2016
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1968
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.12.1990
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.04.1992
Дочь: Золотых Галина Сергеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
17.02.1994
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
28.10.2016