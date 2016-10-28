Трушкин Сергей Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трушкин Сергей Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.04.1968

Дата смерти

28.10.2016

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1968

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
29.12.1990

Жена: скрыто настройками приватности

Одинцово, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
03.04.1992

Дочь: Золотых Галина Сергеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Одинцово, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Развод
17.02.1994

Жена: скрыто настройками приватности

Одинцово, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Смерть
28.10.2016
Одинцово, Одинцовский муниципальный район, Московская область
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