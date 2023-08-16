Кононов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКононов Иван

Кононов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Холостова Антонина Ивановна

Мать ребёнка: Кононова Агния

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонина Ивановна

Мать ребёнка: Кононова Агния

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кононов Александр Иванович

Мать ребёнка: Кононова Агния

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close