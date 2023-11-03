Беспалова (Нагавкина) Параскева Филипова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1764
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764
Бракосочетание
29.07.1784
Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
м. 40 вторым ж. 21
Бракосочетание
19.01.1801
Рождение ребёнка
16.10.1801
Дочь: Пелагея Иванова
Отец ребёнка: Стрельцов Иван Миронов
Смерть
Неизвестно