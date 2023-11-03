Беспалова (Нагавкина) Параскева Филипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беспалова (Нагавкина) Параскева Филипова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764

Отец: Нагавкин Филипп Яковлев

Мать: Нагавкина Анастасия Ильина

Бракосочетание
29.07.1784

Муж: Безпалов Иван Дмитриев

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
м. 40 вторым ж. 21
Бракосочетание
19.01.1801

Муж: Стрельцов Иван Миронов

Рождение ребёнка
16.10.1801

Дочь: Пелагея Иванова

Отец ребёнка: Стрельцов Иван Миронов

Смерть
Неизвестно
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