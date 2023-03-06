Головина Пелагея Фокина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головина Пелагея Фокина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Головин Андрей Григорьевич

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Лукия Андреевна

Отец ребёнка: Головин Андрей Григорьевич

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Марфа Андреевна

Отец ребёнка: Головин Андрей Григорьевич

Рождение ребёнка
18.10.1837

Сын: Головин Дмитрий Андреевич

Отец ребёнка: Головин Андрей Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головин Андрей Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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