Головина Пелагея Фокина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Головин Андрей Григорьевич
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Лукия Андреевна
Отец ребёнка: Головин Андрей Григорьевич
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Марфа Андреевна
Отец ребёнка: Головин Андрей Григорьевич
Рождение ребёнка
18.10.1837
Сын: Головин Дмитрий Андреевич
Отец ребёнка: Головин Андрей Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно