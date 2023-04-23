Цыганков Алексий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1850 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1850 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1870 или 1871 ст.
Мать ребёнка: не указана
Гусь-Хрустальный, город Гусь-Хрустальный, Владимирская область
В справке из ГАВО (по МК Иоакиманской церкви Гусевской хрустальной фабрики - Ф.590. Оп.12. Д.16. Л.24 об., 25. Даты по старому стилю) отцом Алексея Цыганкова, родившегося 11 марта1900 г., значится Иоа... Показать все
Смерть
Неизвестно