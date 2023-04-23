Цыганков Алексий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыганков Алексий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1850 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕЦ
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Место
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Рождение
Около 1850 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1870 или 1871 ст.

Сын: Цыганков Яков Алексиевич

Мать ребёнка: не указана

Гусь-Хрустальный, город Гусь-Хрустальный, Владимирская область
В справке из ГАВО (по МК Иоакиманской церкви Гусевской хрустальной фабрики - Ф.590. Оп.12. Д.16. Л.24 об., 25. Даты по старому стилю) отцом Алексея Цыганкова, родившегося 11 марта1900 г., значится Иоа... Показать все
Смерть
Неизвестно