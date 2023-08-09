Коломинов иван дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.01.1915
Дата смерти?.04.1993
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1915
Отец: Коломинов дмитрий
Мать: неизвестно
Рождение ребёнка
17.10.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Афанасьева Коломинова ольга владимировна
Рождение ребёнка
07.09.1959
Сын: Коломинов георгий иванович
Мать ребёнка: Афанасьева Коломинова ольга владимировна
Смерть
?.04.1993