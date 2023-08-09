Коломинов иван дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоломинов иван дмитриевич

Коломинов иван дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.01.1915

Дата смерти

?.04.1993

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
1959 г.р.

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1915

Отец: Коломинов дмитрий

Мать: неизвестно

Рождение ребёнка
17.10.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Афанасьева Коломинова ольга владимировна

Рождение ребёнка
07.09.1959

Сын: Коломинов георгий иванович

Мать ребёнка: Афанасьева Коломинова ольга владимировна

Смерть
?.04.1993
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close