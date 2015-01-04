Филиппова Любовь Михайловна
Место рождения
Дата рождения09.02.1958
Дата смерти04.01.2015
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.08.1975
Сын: Филиппов Сергей Николаевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.05.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
04.01.2015