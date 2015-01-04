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Филиппова Любовь Михайловна

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Место рождения

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

09.02.1958

Дата смерти

04.01.2015

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

1975 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.08.1975

Сын: Филиппов Сергей Николаевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.05.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Три Озера, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
04.01.2015
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